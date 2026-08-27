Inundaciones en Nepal y China: ascienden a más de 270 muertos y 1400 desaparecidos tras desastre

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las inundaciones repentinas registradas en la frontera de Nepal y China han dejado como saldo más de 270 muertos y centenares desaparecidos, entre ellos turistas extranjeros, de acuerdo a las autoridades de ambos países.

Devastadoras inundaciones entre Nepal y China

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal y autoridades de China informaron este jueves que al menos 273 personas han perdido la vida y más de 1400 permanecen desaparecidas.

En paralelo los equipos de rescate continúan realizando labores de búsqueda de sobrevivientes tras el colapso de un glaciar que originó un torrente de agua, hielo, rocas y lodo.

En el territorio nepalí se calcula que 270 ciudadanos fallecieron y la cantidad de desaparecidos superaría los 800. Además, EFE señala que un portavoz de la Policía nepalí, Abhi Narayan Kafle, aseguró que se han rescatado 445 en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

En tanto, de acuerdo a la agencia estatal china Xinhua en el Tíbet, región autónoma localizada al suroeste de China, se calcula que las víctimas mortales fueron 3 y que al menos 558 personas permanecen desaparecidas. De las personas que aún no son halladas, 260 son extranjeros, de acuerdo a lo difundido por el medio estatal chino CCTV, pero sin reportar un desglose de nacionalidades.

Despliegue de Policía y Ejército

En la mañana de este jueves, el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, recurrió a sus redes sociales para señalar que su Ejecutivo "está trabajando arduamente en labores de rescate y socorro lo antes posible". Detalló que se ha realizado más de 15 vuelos mediante el despliegue de helicópteros del Ejército nepalí así como también del sector privado.

"El Ejército nepalí rescató con éxito a 116 personas de Timure, Rasuwa, durante la operación de rescate realizada esta mañana. Entre los rescatados, 95 son nepalíes y 21 son ciudadanos indios. Mientras tanto, 7 ciudadanos nepalíes también fueron rescatados con éxito", añadió el funcionario.

Por su parte, las autoridades chinas también recurrieron a medios aéreos. Un dron enviado desde la provincia vecina de Sichuan llegó durante la madrugada del jueves equipado con una estación base móvil y comunicaciones por satélite. También, un avión trasladó asimismo desde dicha provincia a 111 rescatistas, material especializado y cuatro perros de búsqueda.

Grandes consecuencias humanas han dejado las inundaciones repentinas registradas en la frontera de Nepal y China suscitadas el último miércoles. Al respecto, las autoridades han cifrado en 273 el número de víctimas mortales y en más de 1400 los desaparecidos, entre ellos turistas extranjeros.