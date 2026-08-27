Magaly destruye a Milett Figueroa por haber regresado con Marcelo Tinelli: "Ella no le pone límites"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli luego de que el argentino confirmara que ambos continúan siendo pareja, pese a encontrarse separados por miles de kilómetros. La conductora cuestionó duramente la decisión de la modelo peruana y puso en duda el nivel de compromiso que existiría entre ambos, asegurando que parece que él no quiere nada serio ni formal.

Magaly chanca a Tinelli

En su programa, Magaly Medina criticó especialmente la actitud de Tinelli, a quien consideró inmaduro por no definir con claridad qué quiere para su futuro sentimental. Para la periodista, el conductor argentino, pese a su edad y experiencia, mantiene una postura ambigua respecto a Milett y evita asumir un compromiso formal con ella.

"Qué inmaduro me parece este tipo. A sus más de 60 años, aún pareciera que no sabe lo que quiere, pero creo que no sabe lo que quiere en cuanto a Milett. Es un hombre que no se decide a casarse. No es que no quiera casarse, sino que no quiere casarse con ella", expresó en un inicio.

Asimismo, la conductora dejó entrever que Tinelli no tendría intención de llevar su relación hacia un siguiente nivel. Según su análisis, el argentino preferiría mantener el vínculo a distancia, sin asumir mayores responsabilidades emocionales ni establecer un proyecto de pareja que implique un compromiso más sólido con la modelo peruana.

"No quiere comprometerse con ella, no quiere dar un paso formal. Él prefiere que la cosa sea a la distancia, pero no quiere ningún enganche emocional, ni responsabilidad afectiva y mucho menos compromiso con ella", agregó.

Magaly hace llamado a Milett

Magaly también responsabilizó a Milett por permitir que esta situación continúe. La periodista sostuvo que la modelo no habría establecido límites claros dentro de la relación, lo que facilitaría que Tinelli aparezca y desaparezca de su vida según las circunstancias, especialmente cuando ambos deciden reencontrarse por algunos días en Buenos Aires.

En esa línea, Magaly describió el romance como una relación marcada por la incertidumbre, en la que ambos parecen mantenerse vinculados sin llegar a construir una convivencia ni una dinámica estable. Además, cuestionó que Milett acepte regresar con Tinelli pese a que actualmente viven en países diferentes y llevan un tiempo sin verse presencialmente.

"Él hace eso porque ella se lo permite, porque ella no le ha establecido un límite. Ella siempre está ahí. Se pelean, él viene, la busca, se toman su avión y viene...", dijo.

Finalmente, la conductora dirigió una advertencia a Milett y le pidió tener cuidado con dejar pasar los años dentro de una relación que, desde su perspectiva, continúa sin una definición concreta. Así, Magaly consideró que la modelo estaría confiando demasiado en las intenciones de Tinelli, mientras él mantiene abierta una relación que todavía parece estar lejos de consolidarse.

Es así que, el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la polémica tras la confirmación del argentino. Mientras ambos sostienen que continúan juntos, Magaly Medina cuestiona la falta de compromiso y advierte a la modelo peruana sobre las consecuencias de mantener durante años una relación marcada por la incertidumbre.