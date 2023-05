Monique Pardo: ¿Por qué la reconocida figura de la farándula teme por su vida?

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Monique Pardo, la vocalista de "Caramelo", alarmó a sus seguidores al reaparecer en televisión nacional desde una comisaría. La artista peruana aseguró que teme por su vida frente a diferentes medios de comunicación y aquí te contaremos el por qué.

¿Por qué Monique Pardo teme por su vida?

Monique Pardo ha reportado que está siendo víctima de extorsión a través de un número de teléfono con código postal de Colombia. La cantante ha expresado su temor ya que el delincuente le ha solicitado la suma de un millón de dólares.

Pardo está convencida de que que los delincuentes han sido contratados por dos mujeres que la odian. "(Me dijo) Monique, a usted la odia a muerte una mujer y está acompañada de otra", fueron las primeras declaraciones de la cantante a ATV Noticias.

"La quieren matar. Me han llamado para que yo brinde mi servicio", le dijo el extorsionador a Monique Pardo.

La intérprete de la canción "Caramelo" hizo la denuncia respectiva en la comisaría y la policía ya se encuentra investigando a la o las personas que estarían detrás de estas extorsiones. "Temo por mi vida porque sé que me estoy enfrentando a gente peligrosa", añadió la artista.

Monique Pardo asegura que no tiene dinero

Según las palabras de Monique Pardo, le resulta confuso el motivo por el cual los extorsionadores piensan que cuenta con dinero, ya que eso no es cierto. "¿Cómo manejan su empresa delictiva? Yo soy una misia", dijo.

En otra ocasión, la personalidad mediática decidió no brindar detalles sobre quiénes son las personas que cree que están planeando atentar en su contra.

"Yo presumo lo que él (el delincuente) dice, fue uno el que me llamó. Dijo: 'hay dos mujeres que te odian, te quieren ver muerta'. Yo lo presumo y creo que todo el Perú, no voy a decirlo", señaló.

"Tengo que proteger mi dignidad y mi persona, porque las pruebas no las tengo, es el número de un criminal. Yo ni sabía lo que me hablaba, la verdad", acotó Monique Pardo.

De acuerdo con la artista peruana, la Policía Nacional del Perú escuchó la llamada de los delincuentes. "Escucharon todo. Gracias a ellos no me siento sola", acotó Monique, quien contó que el delincuente le dijo muy orgulloso la banda a la que pertenecía. "Me dijo unos nombres rimbombantes. ¿No ha escuchado los que somos? ¿Quién te está llamando?", le indicó el delincuente.