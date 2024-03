¡No pierde la chispa! Alvina Ruíz y su divertida frase tras sufrir fuerte caída EN VIVO ¿Qué dijo?

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alvina Ruíz se volvió tendencia en redes sociales tras la aparatosa caída que sufrió en vivo, durante la emisión de su noticiero. Esto ocurrió luego de que Günter Rave presentara una nota de policiales, fue en ese momento en que la conductora se cayó de su silla.

Alvina Ruíz y su divertida frase

En medio de las bromas de sus compañeros, entre la fría reacción de Günter y y los comentarios de Óscar del Portal, Alvina también tomó con humor el incidente y aseguró que no fue de cuidado, pues no sufrió ninguna contusión. "Estoy bien. Hemos tenido un pequeño accidente aquí", dijo.

Asimismo, agradeció al público por mostrar su preocupación y sorprendió con una divertida frase.

"No me ha pasado nada, simplemente tuve un resbalón, gracias por la preocupación. Caerse está permitido, ¿no? Levantarse es obligatorio ", expresó entre risas.

¿Cuál fue la reacción de Günter Rave?

Como se mencionó, esto ocurrió durante el programa 'América Noticias', edición central. Y es que luego de pasar la nota de la captura de unos presuntos raqueteros, aparecen en pantallas Rave y a su lado Ruíz.

No obstante, por la rapidez, la periodista no pudo sentarse en su silla, por lo que terminó, sin lugar a dudas, en el suelo. Lejos de ayudarla, el conductor no tuvo mejor opción que continuar con la pauta, mientras que los camarógrafos se encargaban de cerrar la toma y sacar de la escena a Ruiz, quien posteriormente fue ayudada por el personal del canal.

¡No lo vio venir! Alvina Ruíz sufre aparatosa caída durante programa EN VIVO pic.twitter.com/YdSwIztmtB — Luis Vasquez (@lumivacu) March 20, 2024

Óscar del Portal la trolea

Tras el percance que sufrió Alvina Ruíz, Óscar del Portal no dudó en trolearla con un divertido comentario. Primero, se agachó imitando la caída de Alvina y antes de despedir su bloque deportivo lanzó una ocurrente frase para ponerle paños fríos a la situación.

" Agárrense bien para la despedida" , expresó el comunicador; lo que generó las risas de Alvina Ruiz y Günter Rave. Además, la conductora del noticiero reveló que no sufrió daño alguno tras caerse: "Me están escribiendo, estoy bien. Ha sucedido un pequeño accidente (...) Caerse está permitido, levantarse es obligatorio".

Finalmente, la caída de Alvina Ruíz no pasó a mayores y fue tomado con humor. Como se mencionó, la periodista, se cayó de su silla en medio de la emisión de su noticiero y lo curioso fueron las reacciones de sus compañeros de conducción. Mientras Günter Rave decidió continuar con la pauta, como si no hubiese ocurrido nada, Óscar del Portal bromeó con este momento.