¡No plagió "Let's Get It On"! Ed Sheeran gana juicio en Nueva York

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ed Sheeran, el cantante originario del Reino Unido, fue declarado inocente el día de hoy en el juicio en el que se le acusaba de haber plagiado una canción clásica de Marvin Gaye, "Let's Get It On".

El jurado de Nueva York dictaminó que en la creación de su éxito "Thinking Out Loud", el músico no tomó elementos de la canción de los años 70 de Ed Townsend y Gaye, "Let's Get It On".

La reacción de Ed Sheeran tras ganar juicio

Según testigos que estuvieron presentes en la sala de la corte de Manhattan, el músico se levantó de su asiento y abrazó a su equipo al escuchar el veredicto del jurado. Al salir del edificio, se dirigió a la prensa y declaró sentirse "muy contento", aunque también "extremadamente frustrado" de que acusaciones infundadas como esta lleguen a los tribunales.

Después de dos semanas de deliberaciones en las que el propio Ed Sheeran estuvo presente y mantuvo su inocencia en todo momento, se llegó a la decisión de que era inocente. Incluso, el cantante advirtió que si se lo declaraba culpable, podría ser una amenaza para los músicos que crean sus canciones de forma independiente.

"Cuando escribes canciones, alguien te persigue", comentó al explicar que el caso fue monitoreado de cerca por muchos en la industria y enfatizó en que "si el jurado hubiera definido este asunto en el sentido contrario, podríamos haberle dicho adiós a la libertad creativa de los compositores".

La demanda a Ed Sheeran

La demanda fue presentada por la hija de Ed Townsend, quien argumentó que las melodías tienen "similitudes sorprendentes" y "elementos comunes manifiestos", lo que constituye una violación de los derechos de autor.

Durante el juicio, el abogado de la parte demandante, Ben Crump, señaló que el músico británico en ocasiones tocaba ambas canciones juntas y se refirió en particular a uno de sus conciertos en Suiza, en el que Sheeran alternó las letras.

Según Crump, esto era una prueba "incontestable" de la "forma en que los elementos comunes se combinaron de manera única".

En contraste, cuando le tocó su turno de testificar, Sheeran tomó su guitarra y demostró a los miembros del jurado su proceso creativo y de composición de melodías, así como los "mashups" de canciones que incluye en sus conciertos para "animar" a su gran audiencia.

De esta manera, reiteró que no había robado nada y que había sido él mismo quien había escrito la canción.

"Es devastador y también insultante que nos acusen de robar canciones de otros cuando ponemos tanto de nuestra parte para ganarnos la vida. Sólo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute", sumó al ser absuelto.

"Let's Get It On" es un éxito de los años 70 que ha sido utilizado en numerosas películas y anuncios comerciales. Desde su lanzamiento hace 50 años, ha acumulado cientos de millones de reproducciones en streaming y en la radio.

Por otro lado, "Thinking Out Loud" fue publicado en 2014 y gracias a su gran éxito, ganó el premio Grammy a Canción del Año dos años después.