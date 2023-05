¡No se queda callada! Melissa Klug responde a Jefferson Farfán: "Todo está en el área legal"

La popular 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug, decidió salir al frente para comentar sobre como se siente con las últimas declaraciones de su expareja Jefferson Farfán, ella dijo al respecto, que no se siente aludida y que todo se está llevando por la vía legal; además, manifestó que no se referirá más al tema.

Como se recuerda, Jefferson Farfán ha estado muy activo en sus redes sociales estos últimos días, y en una de sus historias de Instagram comentó una frase que muchos tomaron como indirecta para Melissa Klug, "Se acabó la vida fácil, trabaja". Tras esto, la madre de Samahara Lobatón había mantenido silencio, pero hoy decidió hablar con un medio de comunicación local.

"La verdad, es que no me siento atacada ni aludida para nada en ninguna de sus publicaciones, lo más importante para mí ya está sucediendo en el área legal y por ello prefiero ya no referirme al tema", puntualizó Melissa, quien además dijo que su prioridad siempre será la tranquilidad y bienestar de sus hijos.