¡Nueva BOMBA! Magaly Medina lanzará potente AMPAY este lunes: Mira AQUÍ el avance

Magaly Medina sorprendió al anunciar un nuevo ampay que promete remecer una vez más al mundo de la farándula peruana. La conductora lanzó un avance de lo que se podrá ver este lunes, 29 de abril, a partir de las 9:45 de la noche.

Como se sabe, la 'Urraca' es considerada por muchos como la 'reina de los ampays'. Y es que a lo largo de su carrera, la conductora ha logrado captar a diversas figuras del espectáculo peruano en situaciones de infidelidad y traición, lo cual terminaba en polémicas separaciones y fuertes intercambios de palabras entre el protagonista de las imágenes y la persona afectada.

Este último sábado, 27 de abril, Medina Vela alborotó a todo público al lanzar un video en el que anuncia un nuevo ampay que promete 'poner los pelos de punta' a más de uno.

Pese a que no se visualizan imágenes de la persona que será ampayada, el programa promete dejar 'en shock' a todos. Además, aparece Magaly en pequeños extractos, afirmando que esto (el ampay) sucede cuando los artistas salen y creen que no son grabados por nadie.

La esposa de Alfredo Zambrano no se amilanó ante la reciente encuesta que hizo pública la conductora de 'América Hoy', Ethel Pozo, donde preguntaba a sus seguidores si querían o no ver su programa.

Al respecto, la pelirroja pidió a su equipo de producción que tenga un poco de compasión con el magazine matutino, aunque luego sorprendió al aceptar que, en efecto, le ganan en rating.

"No importa, es el canal número uno del ranking ciertamente. Sus telenovelas están en el primer lugar del ranking en el horario estelar, yo en el segundo lugar, siempre lo he dicho, no necesito que nadie me lo diga, yo soy en eso bien competitiva y bien realista", expresó Medina.