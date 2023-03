De infiel a infiel: El consejo de Christian Domínguez a Paolo Hurtado

El programa de espectáculos "América hoy" no podía ser ajeno a la coyuntura. Por ello, tras el pronunciamiento de Rosa Fuentes, quien puso fin a su matrimonio con Paolo Hurtado, Christian Domínguez dio un consejo al popular 'Caballito'.

En la transmisión del programa del día viernes 24 de marzo, Janet Barboza le pidió a Christhian Domínguez que opine acerca de este polémico ampay que involucra a Jossmery Toledo y Paolo Hurtado.

Domínguez no tuvo problemas en opinar sobre el tema; sin embargo, pidió al público que no tome con burlas sus comentarios, debido a los muchos casos de infidelidad que marcaron su vida.

El cumbiambero también recomendó a Paolo Hurtado, por experiencia propia, no responderle de manera pública a su aún esposa, Rosa Fuentes, ya que eso lo dejaría peor.

Muchos peruanos saben que Christian Domínguez le fue infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo. Por ello, laexesposa del cantante de cumbia quedó sorprendida al escuchar los consejos que él brindó a Paolo Hurtado tras su infidelidad con Jossmery Toledo.

"Yo prefiero no opinar, me voy a quedar con las disculpas públicas de Christian y Chabela en su momento y no opino, a veces es mejor no opinar cuando tienes rabo de paja, y quedarse callado, porque lamentablemente terminas peor de cómo empezaste", expresó en su programa "Préndete".