"Patán": Familiar de trabajador asesinado en Pataz se indigna ante declaraciones de Adrianzén

En diálogo con Exitosa, el familiar de una de las víctimas en Pataz expresó su indignación con el premier Gustavo Adrianzén tras dudar de la veracidad del secuestro de trabajadores mineros.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Enrique Carbonel responsabilizó de lo ocurrido a los funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte y calificó como un "patán" al presidente del Consejo de Ministros, quien puso inicialmente en duda la denuncia de secuestro que antecedió a la tragedia.

Del mismo modo, el padre de familia criticó que la empresa que contrató a su hijo no se ha acercado a las familias ni para darles el pésame.

"Yo responsabilizo totalmente a los funcionarios del Gobierno, y me da bastante indignación sobre la manifestación del presidente del Consejo del Ministros. Yo lo he tildado como un patán, y lo sigo tildando como un patán, por la razón de que él manifestó el día viernes, de que los familiares no habían denunciado y que no era confiable el secuestro", declaró.