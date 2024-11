Pamela Franco confiesa qué parte de Christian Cueva le atrae más: "¿Del torso para abajo?"

Pamela Franco fue la invitada especial en el programa 'Habla Kausa' el 21 de noviembre, donde respondió a varias preguntas. Sin embargo, una de las más comentadas fue cuando le preguntaron qué parte del cuerpo de Christian Cueva le atrae más. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha generado especulaciones en redes sociales. Durante varios de sus conciertos, la cantante ha demostrado cercanía hacia el futbolista, lo que ha alimentado las teorías de una relación amorosa.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que están saliendo, muchos de sus seguidores creen que ambos son pareja, pero que prefieren mantener su vida privada lejos del ojo público.

En una entrevista reciente en el programa 'Habla Kausa', la locutora Vali Valilon no dudó en tocar el tema de la "persona especial" en la vida de Pamela Franco.

Al preguntarle por la parte del cuerpo que más le atrae de su pareja, la cantante, entre risas, evitó dar una respuesta directa.

"¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo que más te gusta de tu pareja?", preguntó Vali. Pamela, algo nerviosa, solo dijo: "Ay no, qué digo. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Es que no se puede decir eso, no se puede decir".