Magaly DESTRUYE a Pamela Franco tras revelar cómo tiene guardado a Christian Cueva en su celular

22/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al compartir detalles inéditos sobre su relación con Christian Cueva en el programa 'Habla Kausa' de Radio Karibeña. Durante la entrevista, salió a la luz el tierno apodo con el que tiene registrado al futbolista en su celular. Tras las declaraciones de la cantante, Magaly Medina fue una de las primeras en reaccionar y no dudó en lanzar duras críticas contra ella.

Pamela revela el apodo de Cueva en su celular

Pamela Franco fue la invitada especial del programa radial, donde compartió detalles sobre su carrera y su relación con Christian Cueva. Aunque el futbolista no pudo asistir presencialmente, se conectó vía telefónica para acompañar a su pareja.

Durante la entrevista, la locutora Vali Valilon notó algo que llamó mucho la atención: el nombre con el que Pamela Franco tiene registrado a Christian Cueva en su celular.

Aunque inicialmente Pamela Franco intentó mantenerlo en secreto, la situación tomó un giro divertido con la participación del futbolista. "Dice que me tiene guardado como El Cervecero", bromeó Christian Cueva. Sin embargo, Vali Valilon aseguró que el apodo era algo aún más cariñoso y misterioso.

La curiosidad creció cuando Vali Valilon insinuó que el contacto de Pamela Franco no era un nombre convencional, sino el de un dibujo animado. Entre risas, la cantante confesó: "Es porque me gustan los dibujos animados". La locutora añadió: "Es un dibujito que todos conocen. No es de acá, es de otro país".

Horas después, el programa 'Magaly TV, La Firme' mostró imágenes de Pamela Franco durante la entrevista y reveló el apodo en cuestión: Micky. "Mi Micky, mi rey, ese es Luis Miguel", dijo la cantante entre risas.

Magaly Medina destruye a Pamela Franco

Sin embargo, no todos recibieron el apodo con ternura. Magaly Medina, al analizar las imágenes del programa, no dudó en lanzar un comentario mordaz sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva.

"Creo que ese se llama el síndrome de la clandestina, que ocurre cuando no tienes registrada a una persona con su nombre verdadero... Ella lo tiene registrado como Micky", opinó la conductora.

Además, insinuó que el motivo del apodo podría estar relacionado con el pasado de Christian Cueva: "¿Siempre lo tuvo registrado así? Seguro no lo tuvo registrado como Christian Cueva porque sabía que tenía mujer", sentenció Magaly.

Mientras algunos ven el apodo como un gesto romántico entre Pamela Franco y Christian Cueva, otros cuestionan la situación a raíz de las palabras de Magaly Medina. Lo cierto es que la relación de ambos sigue generando atención y dando de qué hablar en los medios y entre los seguidores.