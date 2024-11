Pamela Franco habla POR PRIMERA VEZ sobre MILLONARIA demanda del autor de 'El Cervecero'

La polémica por el uso de la canción 'El Cervecero' tiene enfrentados a Pamela Franco y Christian Cueva con el compositor José María Yzazaga, quien reclama la millonaria suma de 200 mil soles por el uso no autorizado de su obra. Tras días de controversia, la cantante rompió su silencio y se refirió a esta demanda. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

José María Yzazaga, autor del popular tema 'El cervecero', acusó a Pamela Franco y Christian Cueva de no gestionar los permisos necesarios para publicar su versión de la canción.

Según el compositor, Armonía 10 pagó 100 mil soles por los derechos de la obra en el pasado, y espera que los intérpretes actuales abonen el doble por lo que considera una vulneración a sus derechos de autor.

"La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿Qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el mánager", señaló Yzazaga, quien insistió en que Pamela y Christian "deberían dar la cara" en esta controversia.