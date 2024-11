¿Pamela Franco se reunirá con Pamela López tras oficialización con Cueva? Esto dijo la cantante

Pamela Franco y Christian Cueva han generado gran polémica en la farándula local tras aparentemente oficializar su relación el 1 de noviembre en un show por Halloween. Tras ello, la cantante decidió romper su silencio si es que habría la posibilidad de un encuentro con la expareja del futbolista, Pamela López.

En una reciente entrevista brindada a un programa de televisión, la cumbiambera reveló detalles de las últimas acciones del deportista nacional, 'Cuevita', que dejó boquiabiertos a más de uno de sus seguidores e incluso sobre qué opinaba sobre su situación legal con su expareja y madre de sus hijos.

Como se recuerda, la felicidad del jugador de Cienciano no sería plena, ya que actualmente atraviesa un complicado momento por los trámites de divorcio y problemas con Pamela López al ser acusado de no cumplir con su responsabilidad como padre y quitarle los lujos a los que su familia estaba acostumbrada.

"Yo sobre problemas o temas de otras personas creo que está demás que yo opine. No debo opinar, no quiero, porque tampoco me gustaría que opinen de mis temas", expresó Pamela Franco a 'América Espectáculos'.