Pamela Franco y Cueva se lucen JUNTOS y presumen su amor tras oficialización: "Haciendo vida de pareja"

Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a sorprender a todos tras oficializar su romance y salir de la clandestinidad tras los rumores de que ambos ya habrían decidido "gritar su amor a los cuatro vientos", según las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme'.

El futbolista peruano dejó impactado a más de uno al robarle un beso a Pamela Franco Viera en pleno show en una discoteca de Santa Clara y por gritarle cuánto la amaba y todo lo que estaba dispuesto a hacer por ella en una entrevista dada a un podcast.

Sin embargo, esta vez, él como la cantante vuelven a generar polémica en la farándula nacional tras ser captados por las cámaras del programa de Magaly Medina saliendo de un restaurante de carnes de Camacho, ubicado muy cerca de la nueva casa de la cumbiambera. Ambos parecían estar muy alegres y contentos, a pesar de que no se sostenían las manos.

"Pamela Franco y Christian Cueva haciendo vida de pareja" , dice la voz en off del espacio televisivo de ATV. Seguidamente, se ve cómo la "pareja" sube a una camioneta, que estaba escoltada por el equipo de seguridad de 'Cuevita'.

La expareja de Pamela López solo atina a mirarlo de forma desafiante y molesta: "Respeta, pues, hermano", indicó, mientras que Franco Viera se mantiene en silencio dejando en claro que no toma en cuenta la opinión de la prensa y los malos comentarios que surjan sobre su aparente relación.

La conductora de televisión, Magaly Medina, no dudó en criticar a Pamela Franco por oficializar su relación con Cueva, a pesar de que en anteriores entrevistas aseguraba estar arrepentida de ser "la amante" y arruinar el matrimonio del futbolista con Pamela López.

En ese marco, la popular 'Urraca' le advirtió que así como Cueva engañó a la madre de sus hijos lo podría hacer nuevamente con ella, porque nada le garantiza a Pamela Franco de que no sea una nueva víctima de infidelidad.

"Te aseguro que te lo va a hacer. (...) No significa que en algún momento, si a otra mujer o a otras mujeres no las respetó y les puso los cachos y se escapaba y se iba con los amigotes, se quedaba tres días en un hotel y no llegaba a su casa, eso no significa que a ti no te lo va a hacer y te aseguro, que te lo va a hacer", expresó la periodista.