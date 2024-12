Pamela Franco tras sorpresa y noche romántica con Christian Cueva: "Vivimos momentos bonitos"

Pamela Franco y Christian Cueva vivieron un romántico momento, puesto que el futbolista no escatimó en gastos para sorprender a la cantante con una íntima noche en un conocido hotel. Es tras ello, que la cumbiambera no dudó en asegurar que "vive momentos bonitos día a día".

Pamela Franco aseguró en una entrevista dada al 'Trome' que se encuentra emocionada por el inesperado gesto que tuvo el 'pelotero' Cuevita hacia su persona, ya que como se recuerda, decoró su cuarto con globos rojos en forma de corazón y pétalos de rosas rojas que cubrían toda su cama.

Sin embargo, al ser consultada sobre si el futbolista tuvo otros detalles románticos hacia ella, la cumbiambera solo atinó a decir que prefiere no hablar de esos temas, dejando entrever que lo mejor es mantener dicha información en reserva.

'Estoy bien, es lo importante, de esos temas prefiero no hablar", indicó a 'Trome' y que también atraviesa un buen momento profesional, gracias a que el cover de 'El Cervecero' se ha convertido en todo un éxito inesperado.

Durante la última emisión de un conocido programa de espectáculos, los conductores no fueron ajenos al nuevo y romántico gesto que compartió la pareja del momento: Pamela Franco y Christian Cueva.

Es así que, en medio de su debate, uno de ellos mencionó que el detalle que tuvo el futbolista para con la cumbiambera parecía más como celebración de San Valentín o el festejo por un supuesto primer mes. Sin embargo, impactó al revelarse que el lugar donde todo se llevó a cabo fue en la exclusiva urbanización de Las Casuarinas, en el distrito de Santiago de Surco.

"Ay, parece San Valentín (...) No es un cuarto de cama. Es un cuarto de hotel (...) ¿Primer mes? (celebrando) Ay por favor, no sean ingenuos. Es un hotel. Es vista de Camacho, Casuarinas, por acá. Eso no es San Isidro ni Miraflores", señalaron en el espacio televisivo.