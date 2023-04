Rosa Fuentes demandará a Paolo Hurtado por violencia psicológica: "No quiere conciliar"

Se vienen días duros para Rosa Fuentes y Paolo Hurtado, y es que el popular "Caballito" Hurtado, será demandado por su aún esposa. Según informó la abogada de Fuentes, el pelotero del Cienciano le viene causando mucho daño psicológico a Fuentes y a sus hijos, pues no tiene intención de conciliar internamente, ni siquiera por el bienestar de sus pequeños y el bebé que está en camino.

Claudia Zumaeta, conocida abogada en el medio del espectáculo, por formar parte de la defensa de diversos casos de violencia contra la mujer, expresó que su patrocinada está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para que Hurtado se responsabilice por sus actos, a la vez que se vele por la seguridad y bienestar se sus hijos.

"Vamos a demandarlo por muchísimas causales, divorcio, que ya está en curso, alimentos, porque tiene que darlos, no se va a sustraer de su responsabilidad y lo último por violencia psicológica y una violencia económica " comentó Zumaeta en un inicio.

Asimismo, la letrada dijo que su defendida ha intentado conciliar por las buenas con su aún esposo, pero este se muestra esquino en todo momento. "Solo han sido llamadas evasivas, le mandé una propuesta y no quiso, le dije por lo menos contéstame para trasladarme qué es lo que deseas y nunca lo ha hecho, la intención (de conciliar) no está", puntualizó Zumaeta.

Como se recuerda, Paolo Hurtado está en el ojo de la tormenta, después que fuera ampayado en Cusco con la modelo Jossmery Toledo, al mismo tiempo que llevaba una relación de 10 años con su esposa Rosa Fuentes, quien además de tener dos hijos del pelotero, está gestando de su tercer retoño.

El exseleccionado, Yoshimar Yotún, fue abordado a la salida del concierto del español Alejendro Sanz, quien se presentó la noche del jueves en el Estadio Nacional para interpretar su mejores temas, ante miles de personas que acudieron a verlo.

Las cámaras del programa "Amor y fuego" tomaron por sorpresa a Joshimar, cuando salía del concierto acompañado de su esposa, para ser consultado sobre la infidelidad de su excompañeros de la Selección Peruana de Fútbol.

"Que puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo porque responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien... Es un tema delicado, es un tema de familia", puntualizó el 19 de la selección peruana.