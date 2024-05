¡Pasó la página! Tilsa confiesa que ya no siente nada por el 'Loco' Vargas y Jackson Mora es el amor de su vida

Tilsa Lozano tuvo una larga y polémica relación con Juan Manuel Vargas, pero eso quedó en el pasado y hace dos años está casada con Jackson Mora, a quien calificó como "el amor de su vida", cerrando definitivamente el capítulo 'Loco' Vargas definitivamente.

En entrevista con conocido diario local, la exconejita de PlayBoy fue consultada sobre si no sintió nada al ver una foto de Juan Manuel durante su visita a 'América hoy' y su respuesta fue tajante.

"¿Por qué me voy a paltear? No hablo de él, hace años que no hablo, no tengo nada que decir, mejor hablo de mi esposo", respondió Lozano.