Patricio Parodi confiesa que le fue infiel a Sheyla Rojas y justifica su actuar: "Era joven e inmaduro"

El chico reality Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al recordar una de las mayores polémicas de su relación con Sheyla Rojas. Durante una transmisión en vivo, el influencer admitió que la única pareja a la que le fue infiel fue la expresentadora de televisión y reveló que, tras la traición, le pidió perdón públicamente.

La confesión ocurrió en su canal de Kick, mientras conversaba sobre si temía que alguna de sus exparejas participara en 'El valor de la verdad'. Ante la pregunta, Patricio Parodi respondió con firmeza:

"Yo jamás me he portado mal con nadie, yo vivo muy tranquilo y duermo con la conciencia limpia. Sin remordimiento, sin karma y sin deberle nada a nadie. Sé que yo siempre he actuado bien, por eso tengo la conciencia limpia".