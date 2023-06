Valery Revello envía fuerte mensaje a Sergio Peña: "Ya estoy harta de fingir que todo está bien''

A través de un extenso mensaje, Valery Revello confesó que el futbolista Sergio Peña no esta cumpliendo con sus responsabilidades como padre, pues desde hace meses la modelo viene asumiendo todos los gastos de la pequeña hija que tienen en común.

Revello explicó mediante sus historias de Instagram que ha tenido que asumir todo lo que corresponde a los gastos de su menor hija ella sola y que esta vez ya no volverá a callar.

"Hace meses atrás se me ha estado haciendo súper difícil tener que asumir tantas cosas sola, vine a entrenar pero lamentablemente no puedo, no tengo fuerzas, lo único que me mantiene con esta poca energía y prácticamente viva en todos los sentidos es saber que lo doy y hago todo por mi hija y eso es algo que NADIE podrá poner en tela de juicio jamás", expresó la expareja de Sergio Peña.