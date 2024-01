Pedro Suárez-Vértiz: Cynthia Martínez confiesa que se aisló tras la muerte del cantante: "Mi vida se detuvo"

En una conmovedora publicación en Instagram, Cynthia Martínez, esposa del icónico cantante Pedro Suárez-Vértiz, abrió su corazón sobre el doloroso proceso de luto que está atravesando. Después de la trágica pérdida del artista el pasado 28 de diciembre, la empresaria se sinceró acerca de su experiencia, compartiendo sus emociones y recuerdos más preciados.

Cynthia confesó que, tras la partida de Suárez-Vértiz, se ha mantenido en aislamiento en su hogar. En su primera salida, expresó sentirse ajena al mundo exterior, mientras observa a todos continuar con sus vidas.

"Me pareció raro ver a todo el mundo seguir con su vida como si nada, cuando yo siento que la mía se detuvo", compartió con honestidad.

Reconociendo que el duelo es un proceso, la viuda del cantante admitió que aunque sabe que eventualmente podrá retomar sus actividades, la dificultad persiste.

"Suena feo lo que digo, y yo sé perfectamente que voy a estar bien, pero a veces la mente y el corazón no se ponen de acuerdo. Voy a estar bien, lo sé con toda seguridad, pero debo tomarlo día por día", enfatizó Martínez.

En otra parte del extenso texto que publicó, recordó con nostalgia y mucho amor, los más de 30 años que pasó al lado del músico peruano, recalcando que conoció una faceta totalmente diferente a quien se presentaba en los escenarios.

"Siempre fuiste el Pedro esposo, papá, amigo, confidente, consejero, entre muchas cosas más. Aunque el Pedro famoso y no famoso era el mismo, tengo que confesar que ambos espacios eran muy lindos y de mucho aprendizaje", detalló.

"El no famoso me gustaba por el tiempo que me dedicabas, tu concentración distraída, tu sensualidad, tus conversaciones largas, tus consejos y primicias musicales y muchas cosas más", agregó.