Yaco Eskenazi sale en defensa de Christian Cueva por jugar 'pichanga' pese a estar lesionado

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la polémica desatada por las imágenes de Christian Cueva participando en una 'pichanga' en Trujillo, la indignación de los hinchas de la Selección Peruana creció al considerar la gravedad de su lesión y la inminente operación en la rodilla derecha. Sin embargo, Yaco Eskenazi, a través de 'FUTMAX League', ha salido en defensa del futbolista. ¿Qué dijo? En esta nota, te contaremos todos los detalles.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

Yaco Eskenazi abordó las críticas señalando la desinformación que rodea el caso de Christian Cueva. Hizo hincapié en la posibilidad de jugar con lesiones, comparando su experiencia personal de 20 años jugando con el ligamento cruzado roto. Desafió los estereotipos al argumentar que la gente debería comprender que un futbolista, incluso lesionado, puede disfrutar de una 'pichanga' con amigos de la infancia.

Yaco a Cueva "Yo jugué 20 años con el ligamento cruzado roto y si se puede jugar"

Yaco, con todo cariño, jugaste 20 años en EEG!

Yo pensaba que Yaco solo era sobón y lambiscón con la Ethelcucha por chamba pero no, con los jugadores también! pic.twitter.com/IgdZzC2Udx — Pajita (@MeDicenPajita) January 19, 2024

"Estoy totalmente de acuerdo contigo en que puedes jugar. Lo que yo creo que pasa es que hay desinformación. Si tú dices que estás por operarte, y si te ve jugando fútbol, la gente dice: '¿Cómo puede estar jugando con el ligamento cruzado roto?'. Yo jugué durante 20 años con el ligamento cruzado roto y sí se puede jugar", comentó.

Llamado a la comprensión

El conductor de televisión instó a la comprensión y empatía, solicitando a las personas que no juzguen a Christian Cueva sin considerar su contexto. Yaco Eskenazi resaltó que, aunque es necesario operarse para jugar a niveles más altos, es fundamental entender que el futbolista también merece momentos de diversión antes de la intervención quirúrgica.

"Al nivel que tú quieres jugar, necesitas operarte sí o sí, pero hay que explicarlo y saber entenderlo. La gente no lo ve así, porque es más fácil ver a la estrella jugando en su barrio que no le importa, que ver al chico que quiere divertirse con sus amigos y que está pronto a operarse para poder volver a jugar fútbol profesional", añadió.

Respuesta de Christian Cueva

Frente a las críticas, Christian Cueva no dudó en responder a sus detractores, reafirmando su decisión de no dejarse influenciar por opiniones externas. Destacó su participación en la 'pichanga' como un momento con amigos de la infancia durante el aniversario del barrio. Consciente de su lesión, enfatizó que no permitirá que las críticas afecten su enfoque tranquilo hacia la situación.

"No es que no me importe mi carrera o mi vida, me importa mucho. No puedo estar cerca de la gente que no me suma. Se habló de la pichanga... si bien yo no estoy al 100 %, estuve con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario", declaró en 'FUTMAX League'.

"Creo yo que eso no le hace daño a nadie, mientras puedo manejar la situación de una forma tranquila, sin llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de pensar en lo que diga la gente o la prensa. Es lo que creo yo y a mí no me va a cambiar nadie", agregó.

El caso de Christian Cueva y su participación en la 'pichanga' en Trujillo ha generado controversia, pero la defensa de Yaco Eskenazi resalta la importancia de comprender el contexto y desafiar los estereotipos en torno a las lesiones en el fútbol.