¡Presumen su amor! Marcelo Tinelli aparece en Año Nuevo junto a Milett Figueroa en Punta del Este

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Punta del Este para celebrar Año Nuevo, a pesar de que días previos indicaron que debido a distintas circunstancias y agendas estarían alejados en una fecha tan especial para muchos.

El conductor argentino de 'Bailando 2023' compartió con sus seguidores una fotografía para demostrar que el amor que siente hacia la modelo peruana es más fuerte y sólida que nunca, y que contra todo pronóstico pasarán juntos el 31 de diciembre.

A pesar de todo, Milett Figueroa, llegó al aeropuerto de Laguna del Sauce a recibir el Año Nuevo y formar parte de un evento importante de moda, lo cual le generó constantes críticas por parte de los fans del programa de baile, porque la exchica reality no formaba parte del show debido a sus problemas de salud.

"Ahhhh, pero para trabajar no está en condiciones, ja, ja, ja", "deberían ponerle cero por irse de viaje", "¿no que no podía caminar ni pararse del mareo?", "nunca tuvo nada, no sabía la coreografía, tenía que bailar. La mentira tiene patas cortas, nunca creí en ese show", "¿no qué no podía estar ni parada ni sentada y por eso no estuvo en la gala de puntajes? Qué rápido se recuperó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.