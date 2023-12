¡Qué fuerte! Primo de Jefferson Farfán revela por qué echaron de su orquesta a Bryan Torres

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días se dio la noticia que Bryan Torres no iba más como vocalista en la orquesta 'Los de La caliente', la cual es propiedad de Jefferson Farfán. Esto despertó varios rumores sobre el motivo de su salida, sin embargo, el primo del futbolista aclaró el panorama hoy en un programa de espectáculos.

Como se recuerda, el novio de Samahara Lobatón fue despedido de la agrupación hace unos días, pero esto no le afectó en absoluto ya que rápidamente fue contratado en otra orquesta, donde se luce como cantante y hace alarde de la cantidad de presentaciones que tiene por noche.

¿Porqué Bryan fue echado de la orquesta de Farfán?

La tarde de hoy, Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, se presentó en un conocido programa de espectáculos y habló por primera vez sobre la salida de Bryan Torres de la agrupación que le pertenece.

"No llegaba necesariamente tarde siempre, pero ha tenido unas actitudes que no le cuadraban a toda la orquesta. Se creía dueño cuando a veces yo llegaba tarde porque a muchos les decía cosas", comentó en un primero momento.

Enseguida, reveló que Brian se tomaba atribuciones que no le correspondían aprovechando su ausencia. "Cuando yo llegaba tarde, mi coordinador me decía ha pasado esto y esto, cuando no estaba yo hacía esas cosas y cuando yo estaba no hacía esas cosas porque me respetaba", agregó.

La nueva orquesta de Bryan Torres

El salsero fue despedido de la orquesta de Farfán. Sin embargo, la pareja de Samahara Lobatón fue inmediatamente contratado por otra conocida agrupación salsera: 'Barrio Fino'. Inclusive, ya realizó sus primeros conciertos con su nueva casa musical.

Según lo expuesto en su cuenta de Instagram, el íntimo de Jefferson Farfán tuvo 8 presentaciones en una sola noche y más 10 en todo el fin de semana pasado, tanto en Lima como en provincias.

La orquesta 'Barrio Fino' también realizó lo propio en sus redes sociales, y repostearon varias publicaciones de fanáticos donde sale Bryan bailando y cantando feliz de la vida, como si nada hubiera pasado.

"Allá vamos, a seguir trabajando", escribió el cantante mientras viajaba a Trujillo.

De esta forma, Bryan Torres salió airoso de su despedido de 'Los de la caliente', pero ahora el primo de Farfán contó que el salsero fue echado porque se había tomado atribuciones como si fuera dueño de la orquesta.