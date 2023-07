Clara Seminara apoya a Gabriela Serpa por denunciar tocamientos indebidos: "Me identifico con ella"

Clara Seminara dio a conocer todo su apoyo hacia su excompañera, Gabriela Serpa, luego de que la actriz de "JB en ATV" denunciara que fue víctima de tocamientos indebidos en una discoteca.

Gabriela Serpa asistió el pasado 1 de julio a la Libertad, para trabajar en un evento nocturno en la discoteca LEO DANCE. Sin embargo, no pensó que una noche laboral terminaría en una mala experiencia.

La también bailarina de ballet, como parte de su dinámica artística suele llamar a dos o tres invitados del público y, tras haber conseguido a su primer participante y al segundo, se dispuso a solicitar a uno más.

Es en ese momento, en que un desubicado no tuvo peor idea que 'meterle la mano', a lo que la actriz cómica no dudó "en cuadrarlo".

La extrabajadora de Jorge Benavides indicó que su historia con la de Gabriela son muy similares, asimismo, espera que sus excompañeros del programa cómico no le den la espalda como a ella.

"Me da pena que le haya pasado esto, me identifico con ella. La historia me suena muy familiar, solo que ella tiene pruebas, existe un video [...] Si no hubiera ese video pondrían en duda lo que dice. Seguro que le dirían 'te ha parecido' o como han dicho los de la discoteca 'que fue un roce casual', así como lo hicieron conmigo", expresó.