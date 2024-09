¡Atención! Gremio de mototaxistas se unirá a paro de transportistas este jueves 26 de septiembre

25/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García Fernández, confirmó que el gremio de transportistas también participará del paro convocado para este jueves 26 de septiembre.

Gremio de mototaxistas se unirá a paro

En el programa Informamos y Opinamos, el representante gremial indicó que su participación en la marcha responde a una lucha que ellos afrontan contra la ola de criminalidad que azota a los transportistas. Por tal motivo, pidió que el gobierno tome acciones al respecto.

"Estamos participando también mañana de la movilización que se va a realizar, solicitando que se declare el transporte nacional, en sus diversas modalidades, en emergencia. Esta situación a la que nos ha llevado en la desidia de este gobierno, se está expresando a través de una lucha. Y a través de este accionar diremos ¡basta de muertes, basta de extorsión!", precisó.

Asimismo, relató como es la forma en la que los extorsionadores vienen causando estragos entre los trabajadores "Existen muchas formas en las que nos extorsionan. Piden a cada empresa de mototaxis 10 mil, 20 mil soles, pero solo como la primera cuota. Luego te ofrecen algo como una 'protección', por lo cual debes pagar unos dos mil soles mensuales", mencionó.

No obstante, aseguró que la situación no queda ahí. Esto debido a que también le cobran a las mismas unidades cuando se estacionan en los paraderos. Además, los malhechores amenazan a los mototaxistas de muchas formas,

"Existen muchas formas en las que este flagelo se presenta, y cada día se hacen mucho más notorio. (Esta situación) está avasallando incluso a la misma autoridad", expresó muy indignado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, confirmó la participación de su gremio en el paro de transportistas del jueves 26 de septiembre, ante las constantes amenazas que reciben.... pic.twitter.com/yw517iR6tr — Exitosa Noticias (@exitosape) September 26, 2024

Anuncia paro nacional de mototaxistas

Durante el diálogo con Karina Novoa, el presidente del gremio de mototaxistas aseguró que la situación empeoró a raíz de la masiva llegada de extranjeros al Perú. En su justificación, asegura que la mayoría de extorsionadores no son de nacionalidad peruana.

Por otro lado, reveló en que su gremio realizará un paro a nivel nacional, el cual está programado para el último día del próximo mes. "El 31 de octubre va a haber un paro nacional solamente mototaxis. Y también se estarán agregando otras modalidades", enfatizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, indicó que el 31 de octubre se convocará a un paro nacional de conductores de dichos vehículos para exigir una respuesta del Ejecutivo ante las... pic.twitter.com/oBgvsWs246 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 26, 2024

Julio asegura que esta medida no va a parar si no hay una respuesta por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Por tal motivo, pide que a través de mesas de trabajos se concientice y genere normas que modifiquen el código penal peruano. "No es posible que se detenga a un criminal que extorsionó y que luego se le libere", sentenció.

De esta manera, el presidente del gremio de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú anunció que su gremio se unirá al paro convocado para el día de mañana, jueves 26 de septiembre.