Rebeca Escribens se solidariza con Almendra Gomensky por cáncer a la piel: "Eres una guerrera"

Rebeca Escribens se solidarizó con el caso de su amiga, la exanimadora infantil, Almendra Gomensky, quien reveló a todos que padece cáncer a la piel y deberá ser sometida a una complicada operación para poder mejorar.

Solidaria con Gomensky

La conductora de televisión expresó algunas palabras de cariño para Gomensky y explicó que es una gran guerrera que sabrá salir adelante, ya que logró detectar su mal a tiempo.

"Mi querida Alme, tú eres una guerrera y sé que al igual que yo saldrás adelante. Lo importante que el tema ha sido detectado a tiempo", expresó la presentadora de 'América Espectáculos'.

También aprovechó en recordar que ella pasó por una situación similar, tras verse asustada cuando detectó un lunar raro en su tobillo, que la hizo correr rápidamente al dermatólogo y descubrió que era un tipo de cáncer llamado melanoma insitu.

"A mí me descubrieron un bultito negro, tuve que recurrir a la biopsia y a Dios gracias ahora estoy libre de todo mal", comentó ante las cámaras de televisión.

Pide ser prevenidos

Además, reveló que se mantiene en constante comunicación con Almendra para ayudarla a enfrentar este difícil momento que vive tras sufrir un carcinoma en el labio.

"Los voy a mantener muy informados como va la salud de mi querida hermana, pero sé que todo va a estar bien", contó mientras pedía a todos sus seguidores realizarse chequeos preventivos.

Almendra será operada

La exdalina de Nubeluz hizo uso de su cuenta de Instagram para revelar a todos que pasaba un duro momento tras ser diagnosticada con cáncer, una enfermedad que arrebata muchas vidas si no es detectado a tiempo.

"La palabra 'cáncer' siempre dará miedo, pero lo importante siempre es estar un paso adelante, haciéndonos nuestros chequeos y prevenir. Tengo un carcinoma en el labio y hay que hacer una cirugía. ¡Estoy en las mejores manos! ¡Y todo estará bien!", escribió en redes sociales.

La presentadora se mostró sumamente agradecida por quienes se preocuparon por ella tras el anuncio.

"Gracias a todos los que me escribieron por interno, he sentido un calorcito en mi corazón muy lindo. (...) El mejor consejo siempre será: hazte todos los chequeos que puedas, nunca es tarde, no tengas miedo. Los tuyos siempre estarán para ti", comentó.

De esta manera, Rebeca Escribens fue una de las personas que se mostró preocupada por la salud de la exanimadora Almendra Gomensky y no dudó en dedicarle algunas frases de solidaridad y cariño tras conocer que tiene cáncer a la piel y será sometida a una cirugía.