¿Renació el amor? Samantha Batallanos y Maicelo retomaron su relación: "No tengo temor"

La modelo Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo vuelven a remecer la farándula nacional tras anunciar que decidieron retomar su relación y dejar en el pasado el conflicto que tuvieron hasta el punto de poner una denuncia por agresión en contra del boxeador.

La controversial pareja fueron vistos en una función circense dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos, puesto que el año pasado (diciembre 2023), la modelo denunció presuntos maltratos recibidos por parte de Maicelo e incluso aseguraba que "estaba cegada por amor" por lo cual permitió que las cosas lleguen a ese punto.

En las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV: La Firme' se ve a Samantha y Maicelo juntos y felices. Además, la modelo le da un beso en la boca y tras finalizar la función del circo, él se convierte en "su fotógrafo personal" donde el reportero le consulta si es verdad que decidieron volver.

Por su parte, el conocido boxeador expresó al diario Trome que "pese a todo lo que han pasado hay amor", dejando en claro que se están dando una nueva oportunidad para resarcir los errores del pasado.

Respecto a qué pasará con el proceso legal tras la denuncia que aún se sigue en contra de Maicelo, Samantha Batallanos indicó que prefiere mantener eso en reserva y que ahora "lo único que importa es el amor y el respeto, que es lo que quiere de él", del hombre que en reiteradas ocasiones señaló es "el hombre de su vida".

Como era de esperarse, tras revelarse que la pareja decidió retomar su relación, la conductora Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Batallanos por "no quererse un poquito más" y regresar con un hombre que denunció por maltratarla.

"El colmo, ¿qué le pasa a Samantha Batallanos? (...) Al hombre golpeador no lo cambia la denuncia, ella piensa que lo hará con un estatequieto. (...) A ella no lo ha maltratado físicamente sino que la insultado (...) Qué pena me da esta chica, no debe de quererse absolutamente nada", señaló Medina.