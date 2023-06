Renato Tapia firmó a su hijo de 6 años tras denuncia de Daniela Castro

Luego del escándalo que involucraba al seleccionado peruano, Renato Tapia, por no reconocer al hijo que concebió junto a Daniela Castro, la abogada de la madre denunciante, Claudia Zumaeta, reveló que finalmente el futbolista había firmado al pequeño.

En entrevista con el medio local Trome, la abogada de Daniela Castro afirmó que el caso de su defendida salió victorioso.

Seguidamente, respondió a la pregunta que se refería al estado actual del proceso legal, afirmando nuevamente que el caso fue ganado.

La abogada recalcó que, Renato pudo firmar al niño y actualmente se encuentra cumpliendo con la pensión de alimentos.

Según información de la abogada Claudia Zumaeta, el futbolista acudió a la embajada de Perú en España para poder firmar a su hijo, fruto de la fugaz relación que mantuvo con Daniela Castro mientras se encontraba casado con Andrea Cordero, madre de su primera hija.

Este escándalo salió a la luz durante el mes de enero del presente año, cuando el programa de ''Magaly TV, La Firme'' emitió un informe que aseguraba que el futbolista tenía un hijo fuera del matrimonio que tenía con Andrea Cordero.

Según el reportaje de la 'urraca', Daniela Castro fue enamorada del popular 'Capitán del futuro' durante su juventud, tuvieron un hijo y aunque el sabía de su existencia no quiso reconocerlo.

"Se lo comuniqué, me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no se iba hacer presente. Que lo pensará bien, que iba a pensar la gente viéndome sola con la panza. (....) No me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera", indicó Daniela durante ese informe.