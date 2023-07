Renzo Costa envía buenos deseos a Brunella Horna tras posible embarazo: "Será una buena mamá"

En medio de una reciente entrevista, el empresario Renzo Costa compartió diversos detalles sobre su paternidad y aprovechó también en enviarle buenos deseos a su expareja Brunella Horna, quien estaría embarazada.

En declaraciones al diario local 'El Popular', Renzo Costa se mostró muy emocionado al contar su experiencia como padre primerizo. Asimismo, dijo que de ser reales los rumores sobre el embarazo de su expareja Brunella Horna, le desea todo lo mejor y muchas bendiciones.

En esa misma línea, recalcó que su actual etapa como padre es lo más lindo que le pudo pasar, asegurando que si es verdad que la modelo está en la dulce espera, sentirá lo mismo.

"Yo acabo de ser padre este año y no creo que exista cosa tan linda como ser padre, tener hijos. Es lo más lindo de este mundo. Si va a pasar por lo mismo ella o cualquier persona, feliz, mil bendiciones", indicó.

En cuanto a sus exparejas, el empresario mencionó que desde hace mucho tiempo perdió la comunicación con ellas; sin embargo, reveló que les tiene un gran aprecio y gratitud por los años que pudieron compartir con él.

"Hace tiempo perdí el rastro, pero (...) siempre tengo un aprecio y una gratitud. A ella, a Sully y a todas las relaciones que he tenido. (...) Años que no tengo contacto, pero les deseo lo mejor. Siempre estoy agradecido con Dios que me ha puesto buenas chicas en el camino", señaló.