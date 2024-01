Rodrigo Cuba rompe su silencio tras ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda: "Juntos por siempre"

21/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura sentimental de Melissa Paredes y Anthony Aranda ha estremecido al mundo de la farándula y generó múltiples especulaciones sobre cuál fue el motivo de la inesperada separación. Ante esto, Rodrigo 'Gato' Cuba rompió su silencio y envío un contundente mensaje dirigido a la pequeña hija que tiene con Melissa.

Como se recuerda, el futbolista y la actriz terminaron su relación de forma muy bochornosa y frente al escarnio público, pues ella le fue infiel con el bailarín Anthony Aranda, con quién finalmente hizo oficial su romance para ahora, dos años después, darlo por terminado de forma sorpresiva.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes llevaron una larga disputa pública y hasta judicial, donde ambos se acusaron de terribles cosas que estaban relacionadas con la economía del hogar que ambos compartían, la tenencia de su pequeña hija y otros delicados temas que ventilaron en programas de televisión y redes sociales.

Sin embargo, después de varios meses y ante la amenaza de que la justicia peruana les quite la tenencia de Mía (hija que ambos tienen en común), llegaron a una conciliación y durante los últimos meses se los ha visto tener un trato cordial en todo momento.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba ante la ruptura de Melissa y el 'Activador'?

El futbolista, quién hasta el momento se había mantenido en silencio y al margen de la sonada ruptura de su ex esposa y el bailarín, decidió publicar un tierno mensaje dirigido a su hija Mía, quien durante mucho tiempo convivió con Anthony Aranda y ahora se alejará tras la ruptura con Melissa.

"Juntos por siempre", es la frase que el futbolista tiene tatuado en honor a su hija y lo publicó en medio del escándalo que vive su expareja.

¿Qué dijo Melissa sobre un nuevo ampay?

Tras el anuncio que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la popular 'Patty' de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió pronunciarse mediante una entrevista con diario 'Trome', donde aclaró distintos rumores sobre el fin de su relación con el bailarín peruano.

En primer lugar, Melissa señaló que no volvería a dar ningún tipo de explicación acerca de lo que pasó entre ella y Anthony Aranda. pidió que no se generen más 'especulaciones tontas' respecto a lo sucedido: "No, ya toda está en mi comunicado y no quiero especulaciones tontas, de verdad", comentó.

De esta forma, la separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda ha dejado muchas especulaciones y Rodrigo 'Gato' Cuba decidió pronunciarse mediante sus redes sociales, resaltando el amor que siente por su hija, fruto de su pasada relación con la actriz.