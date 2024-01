Rosa Fuentes se quiebra EN VIVO al hablar de Paolo Hurtado: "Todavía hay muchos sentimientos"

La empresaria Rosa Fuentes decidió contar todo sobre cómo es su actual relación con el futbolista Paolo Hurtado, padre de sus tres hijos, tras las polémicas declaraciones y ampays de infidelidad que tuvo con la modelo Jossmery Toledo.

También expresó cuáles son sus futuros proyectos profesionales, y a pesar de que aún tiene el corazón destrozado, no descarta la posibilidad de volver a enamorarse del hombre indicado.

Entre los detalles que dio a conocer, Rosa reveló que ella, al igual que sus menores hijos, llevan terapia familiar para poder superar los escándalos que atormentaron por varios meses a su familia y en un intento de lograr conseguir la paz y tranquilidad.

"No, no (volvería con él). Estamos llevando una terapia familiar, pero tampoco es una terapia de pareja", sostuvo durante una entrevista en el programa 'Todo se filtra'.

Luego, confirmó que no está dispuesta a retomar una relación amorosa con su expareja, con quien solo trata de mantener un buen trato como padres.

"Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con los bebés sin ningún problema o alguna discusión de por medio, eso es lo que tenemos", comentó.

Pidió que no se confundan las cosas, ya que aún está en un proceso de perdonar al exfutbolista por todo el daño que le ocasionó tanto a ella como su familia, y a pesar de que no piensa volver con él, decidieron compartir juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"(¿Lo perdonaste?) Estoy en proceso, es un proceso, no puedes avanzar, no sé cuánto tiempo, no hay límite y el tiempo lo dirá. (...) Claro (todavía duele). Sí, todavía hay muchos sentimientos. Hay muchos sentimientos y emociones que se juntan", expresó con la voz entrecortada por las emociones del momento.