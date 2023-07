Samahara envía dardo a Youna por insinuar que ella lo aleja de su hija: "La ignorancia en acción"

28/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samaharata Lobatón y Youna son una de las parejas más controversiales de los últimos meses, ya que tras su separación hace poco, han acaparado muchos titulares, entre los que destacan que hace poco Youna dijo que Samahara estaría poniendo a su hija en su contra. Ante esto, la influencer decidió responder directamente.

Como se recuerda, hace poco explotó una bomba mediática, pues la pareja anunció su ruptura después que se mudaron a vivir a Estados Unidos con la intención de tener un mejor futuro. Incluso, el barbero dejó entrever que la influencer le habría sido infiel en varias oportunidades y eso habría sido el punto de quiebre.

¿Qué dijo Samahara?

La hija de Melissa Klug tomó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram para pronunciarse por las últimas indirectas de su expareja. Es así que, abrió una caja de preguntas en sus historias, donde una seguidora le consultó: "¿Estás poniendo a tu hija en contra de tu papá?".

La influencer no tardó en responder a esto y lo primero que dijo fue "No hay nada más terrible que ver la ignorancia en acción", además de resaltar que lleva una muy buena relación con su pequeña hija de nombre Xianna "Estoy dándole mi vida a quien le dio sentido", agregó.

Por otro lado, Samahara recalcó que se siente muy bien tras terminar la relación con Youna, además, dijo que se siente muy orgullosa del papel de madre que tiene en la actualidad.

"Cómo no voy a estar orgullosa del papel de madre que estoy haciendo,, si a pesar de todo el miedo que tuve de empezar de cero sola, lo hice y qué satisfacción se siente saber que no me equivoqué", concluyó.

Samahara confirma salidas con Bryan Torres

Hace unos días, en el programa "Amor y fuego", la influencer sorprendió al revelar que se encuentra en 'salidas' con el mejor amigo de Jefferson Farfán, asegurando que es joven, se encuentra soltera y no le hace daño a nadie.

"Estoy saliendo con él, nada más. Estamos conociéndonos paso a paso, nos llevamos muy bien y hasta ahí. Yo dejo la puerta abierta, soy joven, no le estamos haciendo daño a nadie. Él está soltero y yo estoy soltera", precisó la segunda hija de Melissa Klug.

Es así que, Samahara confirmó su cercanía con Bryan Torres, descartando así que vaya a retomar su relación con el padre de su hija, Youna, a quien también le envió un dardo por insinuar que ella lo estaría alejando de su hija.