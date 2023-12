Samahara prohibió que Youna hable con su hija por demorarse 8 minutos: "Aprende a ver tu hora"

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Youna se ha mantenido en una batalla constante durante las últimas semanas, debido a que tienen problemas para coordinar las reuniones virtuales del barbero con la hija que tienen en común. Ahora, se mostraron conversaciones donde la influencer le prohibió a su hija tener contacto con su padre, porque él demoró 8 minutos en llamar.

La noche de ayer, la hija de Melissa Klug se conectó en vivo con 'Magaly TV, la firme' para responder por las últimas denuncias públicas que le ha hecho Youna, quién expresó públicamente que Samahara no lo deja ver a su hija hace varias semanas.

Durante la emisión del programa, la 'Urraca' emitió algunas conversaciones donde se puede leer que la influencer toma una radical decisión después que Youna tarde 2 minutos en contactarse con ella.

Samahara: No entiendes que es 2:30? Ya son 2:38

Youna: He llamado oye.

Samahara: No 2:30

Youna: Te he escrito 2:30

Samahara: 2:32, aprende a ver tu hora

Según la influencer, fue el mismo Youna quien puso dispuso ese horario para poder comunicarse con la pequeña Xianna, pero está incumpliendo esa conciliación, ya que no la ve desde el 31 de octubre. Además, aceptó que tiene bloqueado a su expareja.

Magaly le llama la atención a Samahara

Las declaraciones de Samahara generaron cierta indignación en Magaly, quién cuestionó a la influencer por ser tan radical y no pensar en qué su hija necesita mantener comunicación continua con su padre.

"Por lo menos que vea a su padre, lo escuche, qué te importa si lo hace cada dos semanas, ya tu hija juzgará cuando sea grande", expresó evidentemente incómoda.

"Youna ya te pasaste 8 minutos, ya te pasaste, no te parece que eso es inmaduro e inflexible, pero habla pues", agregó.

¿Samahara está embarazada de Bryan?

Al finalizar su descargo, Magaly Medina realizó una interrogante que no tenía nada que ver con el tema de la entrevista, pero ella aseguraba que eran fuertes rumores que si o si tenía que descartar.

"¿Estás embarazada? hay un rumor que tenemos", fue la pregunta de la periodista.

Ante dicha pregunta, la hija de Abel Lobatón respondió fuerte y claro: "No, no estoy embarazada", dijo y luego soltó una carcajada que evidencia que dichos rumores son totalmente falsos.

Es así que, Samahara y Youna continúan en una disputa pública por la tenencia y horario de visitas de la hija que tienen en común, además, la expareja lleva una batalla legal para intentar dar solución a sus problemas.