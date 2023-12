Samantha Batallanos revela que estaba "cegada de amor" por Jonathan Maicelo: "Yo justificaba sus maltratos"

Samantha Batallanos está viviendo uno de los episodios más complicados de vida, pues fue golpeada por Jonathan Marcelo, quien fue su pareja hasta hace unos días. En recientes declaraciones, la exreina de belleza afirmó que estaba "cegada de amor" por el boxeador y debido a eso permitió los maltratos físicos y psicológicos.

La ex Miss Grand Perú fue invitada al más reciente programa de 'Magaly TV, la firme' y en conversación con la periodista, detalló que se siente mortificada por haber vivido el episodio de violencia, pero además, contó que estos vienen desde hace mucho tiempo.

"Yo creo que estaba cegada por amor, me enamoré hasta el punto que empecé a normalizar los tratos de violencia verbal, porque todo empezó así. En mi afán de no perderlo, empecé a perdonarlo y excusarlo", dijo en un inicio.

Asimismo, dijo que empezó a justificar sus actos se violencia desde un inicio. "Yo intentaba dar motivos: 'esto es porque está celoso, esto es porque ha pasado esto'. Yo lo justificaba", dijo visiblemente afectada, mientras Magaly le expresaba su apoyo emocional.

En otro momento de la entrevista, Samantha confesó que durante mucho tiempo estuvo esperando un cambio de actitud por parte de su expareja. Sin embargo, esto nunca llegó y por el contrario ella era quien terminaba dando el primer paso para una reconciliación.

"Jamás recibí una oferta de disculpa . Él sabía que siempre yo iba a dar mi brazo a torcer, él estaba muy tranquilo. Estaba tan seguro ante del amor que yo lo tenía y varias personas no entienden que yo realmente sí me enamoré de él", lamentó.

La modelo también narró uno de los episodios más violentos que vivió fue cuando Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", dijo en un inicio.