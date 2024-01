Novio de Josi Martínez defiende video íntimo de fuerte pelea con el influencer: "Las parejas tienen problemas"

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josi Martínez y su novio Román Lardizábal fueron víctimas de extorsión tras sufrir el robo de un celular que contenía vídeos íntimos de ambos. Al respecto, el modelo salió a defenderse de los ataques por la filtración de uno de esos clips, el cual causó gran polémica en las redes sociales.

Novio de Josi se defiende

A través de su cuenta oficial, Román optó por defenderse, alegando que lo que se ve en el video es usual en cualquier relación sentimental; sin embargo, afirmó que lo que importa es que se encuentren comprometidos a seguir aprendiendo y mejorando como pareja.

"Con respecto al video quiero aclarar que simplemente las parejas tienen problemas y discusiones, estamos en constante aprendizaje y crecimiento. Somos jóvenes"

Asimismo, agregó que actuamente se encuentran muy felices construyendo juntos su relación a base de paciencia, amor y comunicación, agradeciendo además, el apoyo de las personas que los rodean.

"(...) estamos muy felices en este camino que estamos construyendo juntos, nada que la paciencia, el amor y la comunicación no puedan arreglar. Somos muy afortunadas de tener personas que nos ayudaron con todo esto. Los quiero", se lee en su mensaje que publicó en redes sociales.

Sobre el video difundido

Como se recuerda, el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' informó mediante sus redes sociales que su novio había sido víctima del robo de su celular y que, a raíz de ello, los venían extorsionando con publicar videos de alto calibre si no pagaban una fuerte cantidad de dinero.

Al respecto, Lardizábal decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse y descartar que el video en cuestión se tratáse de contenido sexual y al contrario, eran de momentos tensos entre ellos que debió quedar en cuatro paredes.

A las pocas horas de este pronunciamiento, se difundió en TikTok un clip en el que se puede oír una fuerte discusión entre el influencer y el modelo.

Y es que en medio de la tensa pelea, él le pide a su novio que no lo deje solo. No obstante, al notar que este no le hace caso, Josi no tiene mejor opción que amenazar a Román con quitarse la vida si decide dejarlo. Todo ello en medio de lágrimas y gritos.

Sin duda, Josi Martínez y su novio Román Lardizábal continuarán en medio de la polémica, pese a que recientemente el modelo halla salido otra vez a aclarar lo sucedido en el video íntimo y defenderse.