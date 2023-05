¡Increíble! Mujer se casa consigo misma a los 40 años de soltería

En un gesto audaz de amor propio y empoderamiento, Dorothy Fedeli, una mujer valiente y decidida, ha tomado la decisión de casarse consigo misma tras 40 años estando soltera. Rompiendo con las tradiciones convencionales, esta valiente mujer ha optado por celebrar su compromiso consigo misma en una ceremonia íntima.

Dorothy es una mujer que reside en el hogar de retiro O'Bannon Terrace Retirement en Goshen, Estados Unidos. Además, es madre de tres hijos y abuela. En 1965, se casó por primera y única vez. Después de 9 años de matrimonio, se divorció del padre de sus hijos y no volvió a tener otra pareja durante 40 años.

Luego de estar soltera por un largo periodo, decidió contraer matrimonio con la única persona que ha amado en toda su vida y tiene la certeza que nunca la dejará, ella misma.

La ceremonia civil de matrimonio se llevó a cabo en el asilo donde vive, e invitó a sus seres queridos y amigos más cercanos.

En diálogo con la cadena televisiva 'WLWT5', la recién casada contó que se cansó de esperar tantos años el amor de su vida y más bien conoció algo más importante, el amor propio.

Asimismo, señaló que casarse nuevamente fue algo con lo que siempre soñó y que pese a que no encontró el amor, envió un importante mensaje sobre el amor.

"Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad para hacer algo que me hará feliz. Si no está en las cartas estar con alguien, entonces hay algo ahí afuera que los hará felices. Se encontrarán algo en la vida que les llenará el alma", indicó.