¡Se pasó! Tigresa del Oriente se confiesa y reveló IMPACTANTE experiencia con 'Tito' Silva

En diálogo con Exitosa, la popular Tigresa del Oriente recordó cómo conoció a Tito Silva e compartió una tremenda anécdota con el productor musical. La cantante comenta que dicho evento que involucra a ambos se dio porque los dos estaba "chihuán".

En conversación con Ricardo Rondón para el programa 'Contra el Tráfico', la Tigresa del Oriente contó cómo fue cuando conoció a Tito Silva, el famoso productor musical. Entre risas, la popular cantante reveló el impactante secreto que ambos guardaron sobre lo que sucedió cuando se conocieron.

La artista que se ha convertido en todo un fenómeno de Internet compartió como fue el inicio de la relación musical que mantiene con 'Tito' Silva. Rondón le compartió que era un amigo en común que ambos compartían y que le había confesado su admiración por la Tigresa.

El conductor precisó que en palabra del famoso compositor de YouTube era "un enamorado de la Tigresa" y que "todo lo que había hecho lo hizo pensando en ella". Así le dio pase a la artista para que comente como se dio el encuentro entre ambas figuras llamativas de las redes.

"La primera vez me sorprendió, yo no lo conocía (...) Me dijo Tigresa voy a tu casa o tu vienes, porque yo soy musco y te he escuchado y te hago una propuesta y yo dije ah bacán (...) Ensayamos y salimos a un chifa, comimos y después ya no sabíamos que hacer. Qué hacemos, tu tienes plata, que hacemos. Todos estamos 'chihuán' y nos fuimos. El dueño del chifa nos persiguió", contó la Tigresa sobre su primer contacto con Tito Silva.