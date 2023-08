Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anuncian fin su relación: "Vivimos momentos muy lindos"

01/08/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron una de las parejas más llamativas en el pasado mundial Qatar 2022, por lo que muchos pensaban que se mantendrían juntos por bastante tiempo; sin embargo, hoy ambos han anunciado que su relación llegó a su fin en los mejores términos.

Tini y Rodrigo se separan

El futbolista del Atlético de Madrid anunció el final de su relación mediante una publicación en Twitter y dejó en claro que la decisión de terminar con la intérprete de "Fresa" fue consensuada y en buenos términos.

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió el mediocampista argentino.

Por su lado, la cantante argentina también compartió un tuit, en el que confirmó que Rodrigo y ella habían tomado la decisión de separarse. Cabe resaltar que el mensaje es el mismo, lo cual hace pensar que ellos han terminado su relación en los mejores términos.

Rodrigo de Paul se hizo un tatuaje en honor a Tini

La noticia de la separación entre el astro argentino del fútbol y la famosa cantante ha llegado pocos días después que Rodrigo de Paul publicara una foto sin camiseta en la que presumía un tatuaje arriba del ombligo donde se podía ver el nombre de Tini.

Tras la publicación, el campeón del mundo en Qatar 2022, recibió un sinfín de comentarios, unos aplaudiendo que se tatuara el nombre de su ahora exnovia, mientras que otros criticaron que lo hiciera.

"¿Soy yo o arribita del ombligo dice Tini?", "¿Cómo te vas a tatuar 'Tini'? ¿Querés que me muera?," Todos pensando si dice Tini o no y yo sin entender por qué al escudo todavía no le clavó la tercera estrella", se leía en los comentarios. Incluso, una mujer se mostró indignada y comentó "Ese Tini tatuado, patético"

Historia de amor entre Tini y Rodrigo

Todo empezó en octubre del 2021, cuando el futbolista comenzó a seguir y dejarle likes a la cantante en Instagram, pero no fue hasta un mes después que se cruzaron por primera vez en un asado de amigos en común. Ahí el flechazo fue inmediato.

Meses después, las celebridades de Argentina confirmaron su noviazgo mediante publicaciones compartidas en sus respectivas cuentas de Instagram, donde frecuentemente se mostraban muy cariñosos.

Es así que, tras casi dos años y una relación aparentemente maravillosa, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron que su romance no va más.