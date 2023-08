Shirley Cherres reveló que le ofrecieron ser una 'chica Tulum': "Me querían pagar 80 mil dólares"

Shirley Cherres ha vuelto a remecer el mundo de la farándula, esta vez tras brindar una entrevista en la que reveló que ha recibido varias propuestas para ser una 'chica Tulum'. La exmodelo narró que las propuestas consistían en 'acompañar' a fiestas a hombres y a cambio, le pagarían 80 mil dólares.

La expareja de Víctor Angobaldo empezó explicando que para llegar a esos tratos existen agencias especializadas que prometen viajes soñados y mucho dinero a cambio de 'compañía'.

"Para empezar hay varias agencias, como cuatro agencias, que me escriben y me dicen que soy el perfil de las personas con mucho dinero, donde están las que van a Tulum... te ofrecen, te dicen, tres días, cinco días, es por paquete, el shopping, lo que quieras comer, las fiestas caras, lo que quieras tomar, eso es fuera de lo que te van a pagar", comentó en un inicio.

Asimismo, cuando se le preguntó por la cifra que dicha agencia le ofreció para realizar el servicio de compañía, su respuesta sorprendió al entrevistador.

"A mí me han ofrecido... la primera agencia me ofreció 80 mil dólares por dos días", reveló a Trome.

En otro momento de la entrevista, la exporrista del Sport Boys, agregó que pese a las jugosas ofertas que recibió por parte de la agencias que la contactaron, no aceptó ninguna debido a que teme lo que pueda pasar en los lugares a donde la lleven.

"Allá no es el tema una cartera Gucci, el tema es que tienes que estar con esa persona y que puede que entre una segunda persona y que también puede haber vicios. Para empezar yo ni fumo, tomo sí, socialmente, pero no le entro a eso, ni a los tríos. Nunca he ido, nunca he aceptado, me da miedo, yo tengo mucho miedo, me da pánico", concluyó.