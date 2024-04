Valkiria II: Juan Carlos Tafur califica de "venganza" de Marita Barreto el allanamiento a su vivienda

El director del portal Sudaca y periodista Juan Carlos Tafur se pronunció sobre el allanamiento a su vivienda como parte de la operación Valkiria II y calificó dicha intervención como una "venganza" de la fiscal Marita Barreto.

Según precisó, el operativo de esta mañana sería una represalia y ofensiva por el reportaje que exponía los viajes que realizó la coordinadora del Eficcop a Punta Cana y Estados Unidos entre el 2022 y el 2023 para tomar las declaraciones de la empresaria Sada Goray.

"Se me imputa el acercamiento a fuentes diversas en casos vinculados a reportajes publicados en 'Sudaca' y a uno de ellos en particular que creo que es lo que motiva esta actuación vengativa, rencorosa y persecutoria de la fiscal Marita Barreto a Punta Cana y Miami para ver el tema de Sada Goray", declaró.

Del mismo modo, el investigado periodista se mostró en contra de la supuesta obstaculización de las diligencias del caso 'Cuellos Blancos'. Según indicó, él ha sido crítico de dicho equipo de trabajo por su "suavidad" en el proceso, mas no por su dureza.

En esa misma línea, Juan Carlos Tafur recalcó que sus publicaciones en Sudaca no han sido desmentidas hasta la fecha, por lo que considera el allanamiento a su vivienda como "irracional".

"Supuestamente, con ese reportaje, quería obstaculizar el trabajo de los 'Cuellos Blancos'. Yo he sido crítico de los 'Cuellos Blancos', pero de su suavidad, no de su dureza, muy por el contrario de lo que se piensa. Adicionalmente, ninguna de las publicaciones que he realizado ha sido jamás desmentida por los involucrados", aseveró con indignación.