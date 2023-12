"Son un montón de poseros": Vocalista de Iron Maiden explotó contra las personas que graban con celular en conciertos

¿Grabar los conciertos de tus artistas favoritos es algo malo o una falta de respeto? Pues para Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden, sí lo es. El cantante explotó contra los fanáticos del grupo que graban sus presentaciones.

En una entrevista con la radio brasileña Kiss FM, el 'frontman' del grupo británico criticó fuertemente a los que graban los shows en vivo, y se refirió específicamente a un episodio que vivió la banda en el festival 'Powertrip', que tuvo lugar en California el pasado octubre.

Dickinson alegó que si bien no era un festival exclusivo de la banda, pues también se presentaron grupos icónicos como Metallica o Judas Priest, se sintió decepcionado de que personas pagaran miles de dólares por una entrada únicamente para grabar el concierto.

"No fue nuestro festival, ni nuestra organización; pero el próximo año vamos a volver a Estados Unidos con nuestra propia gira, y la gente que esté delante será la gente que merece estar ahí, los fans de verdad. Que vayan los auténticos fans del rock and roll, no un montón de poseros que quieren estar delante, que digan 'Pagué 3 000 dólares por mi entrada, mírenme'. Que se jodan", decretó.