Susy Díaz envía carta notarial a Monique Pardo: "Tiene 24 horas para rectificarse"

¡Está indignada! Susy Díaz decidió emprender acciones legales contra Monique Pardo y le envió una carta notarial solicitando una rectificación en las próximas 24 horas, después de insinuar su implicación en los mensajes de extorsión que, la 'pelirroja' informó que recibió recientemente.

Monique Pardo denunció que unos extorsionadores le han pedido un millón de dólares para no atentar contra ella. En sus declaraciones mencionó que hay mujeres que le tienen envidia y serían las que están detrás de esta amenaza.

"En las llamadas, los delincuentes dicen que hay mujeres que me odian y que me han mandado a matar. En la primera oportunidad dijeron que eran dos, pero la última vez gritaron el nombre de una persona bastante desagradable para mí (Susy Díaz). No la cuento entre mis amistades, pero en el video dicen que una mujer me ha mandado a matar y que le pagó mil dólares", sostuvo.

Además la exvedette aseveró que se encuentra perturbada por esta situación que le ha quitado la tranquilidad que tenía e incluso está afectando su salud física y mental.

"Me han dicho que me matan en media hora y que van a volar mi casa con una granada. Yo pienso en Dios y pienso que, si me voy, Jesús me va a recibir en su mano, porque yo he estado en este mundo para hacer el bien. Yo estoy mental y físicamente destruida. No puedo negar que mi salud se está deteriorando", contó.