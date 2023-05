''Te necesito acá'': Diego Torres envía emotivo mensaje a Gian Marco tras su recuperación

Durante los últimos días, Gian Marco Zignago viene recibiendo el apoyo de amigos y familiares tras revelar que fue operado debido a un cáncer que padecía, siendo Diego Torres, uno de los que no dudó en dedicarle un emotivo mensaje al intérprete de ''Cuéntame''.

El argentino Diego Torres dedicó un mensaje a Gian Marco en la publicación de Instagram en la que el cantante peruano cuenta que venció la enfermedad tras operarse de emergencia.

"Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsable. No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos. Buen domingo para todos", fue parte del texto publicado por el peruano.

Seguido a ello, Torres contestó con un cálido mensaje en el que le menciona que todavía necesita de la presencial de Gian Marco.

Cabe señalar que, Gian Marco y Diego Torres han formado un gran lazo de amistad desde hace muchos años, pues han compartido escenario en muchas oportunidades.

Ambos cantantes colaboraron con la nueva versión de la canción ''Empezar de nuevo'', la cual fue lanzada como parte de la celebración por los 30 años de la carrera del popular intérprete de ''Una canción de amor''.

El intérprete de ''Te mentiría'' y ''Tú no te imaginas'', compartió una publicación con tres imágenes en las que aparece junto a la colombiana, Juliana Molina, quien es actualmente su pareja.

"Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo'', dice la parte inicial de la publicación que hizo.