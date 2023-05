Monique Pardo explota contra el abogado de Susy Díaz: "¿De qué me voy a rectificar, animal?"

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco de su reciente denuncia de extorsión, la conocida artista, Monique Pardo, tuvo un altercado con el abogado de Susy Díaz en su última aparición televisiva.

El incidente

El incidente ocurrió durante el programa 'Préndete', donde Monique se encontraba hablando sobre las llamadas de extorsión que viene recibiendo y en las que le exigen un millón de dólares, dinero con el que no cuenta.

La conversación en el programa iba de lo más normal hasta que Kurt Villavicencio, uno de los conductores del programa, le diera pase al abogado de Susy Díaz quien desmintió que su clienta le haya dado el número de Monique Pardo a los delincuentes.

Rectificación

Le declaración del letrado se debe a que los extorsionadores le aseguraron a Monique Pardo que la exvedette fue quien le cedió el número de la cantante. Por este motivo, es que la defensa legal de Susy Díaz se hizo presente en el programa, para buscar su rectificación.

Sin embargo, la autora de 'No me quites mi caramelo' explotó ante el pedido del abogado: "¿De qué me voy a rectificar, animal?", le gritó. Tras esto, cuestionó las preguntas de Villavicencio y dejó el micro en su mueble abandonando la entrevista.

"Hay algo tan serio que estoy hablando en mi vida y me traes a este abogado. Me arrepiento de haber dado esta entrevista", expresó.

Denuncia

Monique Pardo continúa recibiendo amenazas por parte de extorsionadores luego que denunciara que le habían exigido un millón de dólares para no asesinarla. En esta ocasión le han lanzado una nueva advertencia: si no paga lo solicitado, volarán su casa con una granada.

Esta nueva información la reveló para RPP Noticias, donde indicó que fue a la comisaría de Lince a denunciar lo que está viviendo.

"Me han dicho que me van a matar. El primero me exigía un millón de dólares porque mujeres conocidas de acá le habían pagado a él para matarme, pero me decía que si yo depositaba no me iba a hacer daño", relató.

Además la exvedette aseveró que se encuentra perturbada por esta situación que le ha quitado la tranquilidad que tenía e incluso está afectando su salud física y mental.

"Me han dicho que me matan en media hora y que van a volar mi casa con una granada. Yo pienso en Dios y pienso que, si me voy, Jesús me va a recibir en su mano, porque yo he estado en este mundo para hacer el bien. Yo estoy mental y físicamente destruida. No puedo negar que mi salud se está deteriorando", contó.

Cabe recordar, que inicios de mayo Monique Pardo informó sobre la pesadilla que está viviendo y la cual amenaza su vida. Asimismo, es durante las llamadas que los extorsionadores le manifestaron que Susy Díaz fue quien les dio su número, debido a esto, es que el abogado de la excongresista pidió que se rectifique.