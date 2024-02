Tomás Angulo responde a Magaly Medina tras tildarlo de 'machista': "No se puede opinar diferente a ti"

El último episodio de Magaly Medina no solo estuvo marcado por la crítica hacia el psicólogo Tomás Angulo, a quien etiquetó de 'machista', sino que también desencadenó una respuesta contundente del conductor de 'Acuéstate con Angulo'. En un intercambio mediático, ambos expresaron sus diferencias y descontento.

En el programa del pasado 31 de enero, Magaly Medina no escatimó en señalar a Tomás Angulo como 'machista', acusándolo de menospreciar los programas de espectáculos y expresar opiniones con tintes machistas. La conductora destacó un momento donde incluso el conductor del noticiero le pidió que moderara su postura, alegando que estaba desfasada.

Tomás Angulo no se quedó callado y utilizó su programa 'Acuéstate con Angulo' para responder a las acusaciones de Magaly Medina. Recordó los años compartidos en el programa de la 'Urraca', resaltando las ocasiones en las que ambos abordaron temas relacionados con el machismo y la infidelidad. El psicólogo defendió su postura y expresó su desconcierto ante las afirmaciones de Medina.

Magaly Medina no solo tildó a Tomás de 'machista', sino que también reveló que dejó de invitarlo a su programa debido a ciertas actitudes percibidas. Hizo hincapié en su rigurosidad y en la necesidad de contar con profesionales serios, mencionando que Laura Borlini ocupó el espacio que antes tenía Angulo.

"Acá somos bien rígidos y estrictos en cuanto a ese tipo de cosas, de un lado y de otro. Por eso ahora lo hemos cambiado a él, porque parece que cuando venía acá él se las daba de payaso, por eso ahora lo hemos cambiado por Laura Borlini, que me parece que, si bien proviene de la farándula, es una persona que toma su profesión de psicóloga en serio", dijo Medina.

Ante las palabras de Magaly, Tomás Angulo respondió con firmeza, cuestionando la percepción de la conductora sobre su profesionalismo. Se defendió de ser tildado de 'machista', expresando su desacuerdo con las afirmaciones de Medina sobre Laura Borlini como una mejor profesional.

"Yo pensé que teníamos un buen nivel de relación, pero hoy en día me convenzo de que no se puede opinar diferente a ti. Yo no puedo pensar diferente a ti porque soy machista, soy payaso, soy mal psicólogo", dijo Angulo.