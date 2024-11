Toño Centella aplaude la incursión musical de Christian Cueva y propone una colaboración: "Llegó nuestro momento"

16/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva ha sorprendido con su reciente incursión en la música junto a su pareja, la cumbiambera Pamela Franco. Su presentación como cantante no pasó desapercibida, y Toño Centella, amigo cercano del jugador, no dudó en alabar su debut y manifestar su disposición para colaborar con él en un tema musical.

Toño Centella felicita a Christian Cueva

Toño Centella, reconocido cantante de música popular, expresó su entusiasmo por el nuevo proyecto artístico de Christian Cueva.

"Cuevita la puede hacer en la música, todo es cuestión de que el público lo acepte y tenga su swing", afirmó Toño Centella en entrevista con Trome.

El cantante también reveló que estaría encantado de grabar un tema con el futbolista. "Si me dice para grabar, pues normal. Podríamos hacer 'Amor de arena' o cualquier canción que él quiera. Aunque él es hincha de Alianza Lima y yo soy bicampeón con Universitario, no importa porque somos amigos", bromeó.

Centella, conocido por sus éxitos en el ámbito musical, destacó la conexión que Cueva tiene con el público, considerándola una ventaja para su incursión en este nuevo campo. "Después de grabar con Pamela Franco, me toca a mí", agregó con humor, anticipando lo que podría ser una colaboración inesperada pero interesante.

¿Christian Cueva se retirará del fútbol?

Tras su debut musical con el tema 'Cervecero', que presentó junto a Pamela Franco, Christian Cueva ofreció una conferencia de prensa donde abordó varias preguntas. Entre ellas, fue cuestionado si dejaría el fútbol para dedicarse de lleno a la música.

"¿Ya me retiraste?", respondió entre risas al periodista que le hizo la consulta. Posteriormente, aclaró que su pasión por el fútbol sigue intacta. "No, cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol", sentenció, reafirmando su compromiso con el deporte.

El trujillano también aprovechó para expresar su amor por varias facetas de su vida: "Mi corazón late por ella (su pareja Pamela Franco), por mis hijos, por mis padres, por el fútbol, por la música que me gusta. Eso no quiere decir que deje una cosa por otra", explicó.

Asimismo, contó cómo surgió la idea de que saque un cover del 'Cervecero'. "Fluyó algo natural, acompañé a Pamela a grabar, siempre lo he dicho, su admirador de ella, de su música y su voz, se dio como algo que siempre, naturalmente".

Toño Centella no solo expresó su apoyo a la incursión musical de Christian Cueva, sino que también dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración entre ambos.