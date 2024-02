"Trío de tarados": Magaly destruye a EEG por organizar panel para analizar entrevista de Pamela Franco

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme' el 12 de febrero, Magaly Medina expresó su molestia y criticó enérgicamente al panel que organizó el reality 'Esto es Guerra' (EEG) para comentar sobre la entrevista de Pamela Franco en 'Mande Quien Mande' (MQM).

La periodista de ATV mostró su indignación ante la decisión de la producción de 'Esto es Guerra' de invitar a un grupo de personalidades e integrantes del programa para comentar sobre la entrevista de Pamela Franco en 'Mande Quien Mande'. Sin embargo, todos se negaron a opinar sobre la vida privada de otros, lo que generó la molestia de Magaly Medina.

"¿Qué hacen este trío de tarados sentados ahí? ¿A Schuller para que lo sentaron? ¿Para que sentaron a este bobo de Schuller? Si no tienen nada que decir. La cabeza no les da nada", sostuvo la comunicadora ofuscada.

Magaly Medina utilizó un lenguaje fuerte para referirse al panel de celebridades que integraban el programa de opinión, cuestionando su presencia si no iban a comentar al respecto. La periodista se mostró especialmente sorprendida por la participación de Michelle Soifer en el panel, considerando que no tenía la autoridad moral para opinar sobre el tema.

Magaly Medina señaló que tanto Christian Rivero como Renzo Shuller expresaron sentirse incómodos al opinar sobre la entrevista de Pamela Franco y cuestionó por qué fueron invitados a participar en un panel de discusión al respecto.

"Los dos se dan golpes de pecho, ¿acaso la productora los obligó a sentarse ahí? A mí nadie me puede obligar, hay una cuestión de conciencia, a mí no me puede decir un productor, no me puede decir mi jefe lo que yo tengo que hablar, por lo que yo tengo que decir", sostuvo.