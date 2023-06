Vanessa López lloró por triunfo de Gaela Barraza en el Miss Teen Model World 2023

Tras al triunfo de Gaela Barraza en el Miss Teen Model World 2023, fue invitada especial al programa "Amor y fuego", donde fue recibida con una sorpresa que le organizó la producción en complicidad con su hermanita Emiliana y la expareja de su padre, Vanessa López.

La modelo Vanessa López, quien hace algunas semanas estuvo en líos con Jean Deza, tuvo unas tiernas palabras para Gaela, pues resaltó que la conoce desde hace muchos años y se siente orgullosa de sus logros.

"Orgullosa de Gaela. A mí me encanta verla feliz, no me quiero poner a llorar, pero la conozco desde que tiene 5 años", empezó contando con una evidente emoción