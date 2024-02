(VIDEO) Mónica Cabrejos habló sobre el ingreso de Yahaira a "Al Sexto Día", ¿qué dijo?

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Cabrejos, durante su participación en el programa de Magaly Medina, abordó el tema del ingreso de Yahaira Plasencia como conductora en "Al Sexto Día". Sus declaraciones despertaron la atención del público, generando diversas reacciones en las redes sociales. Conoce más detalles aquí.

"Nada bueno que decir"

En una entrevista cargada de revelaciones y comentarios controversiales, Mónica Cabrejos, conocida presentadora y actriz, no eludió las preguntas sobre el mundo del espectáculo. Durante su aparición en el programa de Magaly Medina, la atención se desvió momentáneamente hacia el reciente ingreso de Yahaira Plasencia como conductora en "Al Sexto Día", programa que anteriormente conducía Cabrejos.

"Ay no puedo opinar, mi religión no me lo permite ja, ja, ja. Cuando no tienes nada bueno que decir, no digas nada", dijo inicialmente la exconductora de dicho espacio televisivo.

Consultada por Magaly sobre su opinión respecto al debut de Yahaira en la conducción televisiva, Cabrejos optó por una respuesta directa y cautelosa.

La reacción de Magaly Medina ante la respuesta de Cabrejos fue de sorpresa y crítica hacia el rol de Plasencia como conductora. La periodista cuestionó el proceso de selección y manifestó escepticismo sobre las capacidades de la cantante en este nuevo desafío.

¿Le irá bien en el programa?

La interacción entre Medina y Cabrejos reveló la expectativa y la polémica que rodean al debut de Yahaira Plasencia como presentadora en "Al Sexto Día". Sin embargo, Cabrejos se mantuvo firme en su posición de no emitir más comentarios al respecto, evitando ser comprometida en una discusión más profunda.

"Si ni siquiera como cantante tiene algo que decir, ahora como conductora [...] Nadie aceptó estar en ese programa ¿Tan bajos estaban en casting?", dijo entre risas la popular 'Urraca' al intentar sacar declaraciones de Mónica Cabrejos.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios expresaron su descontento con la elección de Plasencia como conductora, argumentando la falta de oportunidades para jóvenes profesionales con experiencia y formación académica en el medio televisivo.

El ingreso de Yahaira Plasencia a "Al Sexto Día" representa un cambio significativo en el programa, generando expectativas y críticas en igual medida. La participación de Mónica Cabrejos en la discusión resalta la diversidad de opiniones y la atención que genera cada movimiento en el mundo del espectáculo peruano.