Xiomy Kanashiro: ¿En qué usó los S/15 mil que Jefferson Farfán le transfirió en enero de este año?

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están en el ojo de la tormenta debido a las recientes declaraciones de Darinka Ramírez. Y es que según la madre de la última hija de la 'Foquita', este le transfirió la suma de S/15 mil a la exbailarina de 'Alma Bella', quien ahora salió al frente para aclarar en qué gastó ese dinero.

Xiomy Kanashiro revela en qué gastó los S/15 mil

Durante la última edición del programa '¿Ahora qué?', la actual pareja de Jefferson Farfán contó con detalles por qué el exfutbolista le transfirió una exorbitante cifra a sus cuentas. Aunque se especulaba que la joven había utilizado el dinero para someterse a una operación, ella misma lo descartó, argumentando que ese día se encontraba mal de salud, por lo que le pidió ayuda a la 'Foquita' para que realizara la transferencia con el compromiso de entregarle el monto en efectivo posteriormente.

"Quiero dejar en claro algo. Este es un proyecto mío, es mi dinero, a mí nadie me tiene porque prestar. Si mi pareja quiere regalarme (el dinero), bienvenido sea, pero él sabe que a mí no me ha prestado nada. Mi familia sabe y su familia sabe. Me indigna que digan que como mujeres no podemos tener nuestra plata", dijo en un primer momento.

Enseguida, Kanashiro se defendió de las especulaciones, dejando en claro que el dinero que le transfirió Farfán fue destinado al pago de una asesora inmobiliaria y no para costear una operación, la cual, según indicó, se habría realizado tiempo atrás mediante un canje por ser figura pública.

"Yo no pediría plata para operarme. Yo me hice una remodelación costal, no me hice una lipo y fue 100 por ciento canje. Yo a mi doctor le agradezco por un producto y él me dice 'no deseas hacerte lo de las costillas sin costo adicional'. Mi operación fue canje", agregó.

Darinka le terminó a Farfán por transferencia a Xiomy

De acuerdo a las declaraciones de Darinka Ramírez, su vínculo con la 'Foquita' habría terminado oficialmente a principios de 2025, luego de que le descubriera un voucher de transferencia a nombre de Xiomy Kanashiro: "Cuando le reclamaba, me decía 'estás loca', 'tienes que ir al psicólogo', después cuando se solucionaban las cosas, nuevamente le reclamo porque teníamos intimidad y me dijo 'yo no quiero repetir los mismos patrones que tenía Melissa Klug conmigo', porque supuestamente tenían celos de por medio".

Luego de esta conversación, el exdeportista bloqueó de WhatsApp e Instagram a la madre de su última hija, advirtiéndole que a partir de ese momento la comunicación sería a través de otra persona.

